Канцлер Австрии: в ЕС нет единой позиции по руководящим постам

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Страны Европейского союза не смогли прийти к единому мнению по руководящим постам в Еврокомиссии из-за разногласий по вопросам географической и гендерной сбалансированности. Об этом в понедельник сообщила канцлер Австрии Бригитте Бирляйн по окончании экстренного саммита ЕС.

"Мы не смогли добиться единства, в частности по вопросам, которые очень важны для меня и всех остальных: географическая сбалансированность, гендерная сбалансированность, соблюдение принципа большинства и учет результатов выборов в Европейский парламент", - сказала Бирляйн журналистам.

По ее словам, во вторник пройдет новое заседание ЕС, на котором, возможно, удастся принять решение.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник.