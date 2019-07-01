Хант пообещал выделить более $25 млрд для сглаживания последствий "жесткого" Brexit

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Кандидат на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны Джереми Хант пообещал выделить из бюджета £20 млрд (более $25 млрд) для сглаживания последствий "жесткого" Brexit.

О том, что предложенное Хантом сокращение ставки налога на прибыль с нынешних 19% до 12,5% обойдется в £13 млрд ($16,5 млрд), а также еще о £1 млрд расходов на другие цели сообщила газета Daily Telegraph. А о создании фонда в £6 млрд ($7,6 млрд) для помощи британцам, занятым в рыболовной промышленности и сельскохозяйственном производстве, в понедельник объявил сам кандидат, излагая в Лондоне свою программу по подготовке к выходу страны из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон.

"Если вы фермер-овцевод в Шропшире (графство в Англии) или рыбак в Питерхеде (приморский городок в Шотландии), то я обращаюсь к вам с простым посланием: я знаю, что вы столкнетесь с неопределенностью, если нам придется выйти из ЕС без соглашения. Я смягчу для вас последствия Brexit без сделки и вмешаюсь в ситуацию, чтобы помочь сгладить эти краткосрочные трудности. Если мы смогли сделать это для банкиров во время финансового кризиса, мы можем сделать это сейчас и для наших рыбаков, и для фермеров, и для предприятий малого бизнеса", - пообещал претендент на пост главы британского правительства.

План Ханта предусматривает создание кабмином целевой группы, которая должна будет определить те сферы экономики, представители которых в наибольшей мере пострадают от введения в случае "жесткого" Brexit торговых пошлин, а также осуществить дополнительное финансирование процесса введения новых таможенных технологий, которые должны будут обеспечить выполнение обещания Лондона по недопущению появления "жесткой" границы с Ирландией.

Хант заявил, что 30 сентября, то есть за месяц до дня выхода Великобритании из ЕС (страна должна покинуть сообщество 31 октября), он, в том случае, если станет премьером, примет решение, существует ли реальный шанс достичь одобрения нового соглашения по условиям Brexit британским парламентом. И только в том случае, если к 30 сентября со стороны Брюсселя не будет реальных подвижек к изменению ранее заключенной сделки, указанная программа подготовки к "жесткому Brexit" вступит в действие.

По мнению соперника Ханта и основного фаворита борьбы за премьерство Бориса Джонсона, последствия для страны от ее выхода из ЕС без сделки будут не столь уж значительными. Кандидат напомнил, что у него есть тщательно просчитанная программа расходов на этот случай в дополнение к программе сокращения налоговых ставок.

Однако, нынешний министр финансов Филип Хаммонд уже предупредил обоих кандидатов, что в государственном бюджете страны попросту нет "дополнительных наличных средств" на реализацию их программ в случае, если Великобритания покинет ЕС без сделки.

Тем временем британский Институт финансовых исследований подсчитал общий объем расходов, предусмотренный предвыборными обещаниями кандидатов. Так, обещания Джонсона обойдутся госбюджету в сумму от £25 до £32 млрд (от $32 до $41 млрд), а Ханта - от £40 до £46 млрд (от $51 до $58 млрд). Реализация обещаний Ханта, по оценке института, только увеличит и без того возрастающие бюджетные расходы, связанные как со старением населения, так и с растущей стоимостью услуг системы здравоохранения, и потребует от правительства более высоких затрат по займам, повышения налогов и сокращения расходов других бюджетных статей.