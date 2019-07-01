ЦИК Абхазии зарегистрировал оппозиционную партию "Единая Абхазия"

СУХУМ, 1 июля. /ТАСС/. Республиканская политическая партия "Единая Абхазия", членами которой являются более 10 тыс. человек, в понедельник прошла регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме.

"Сегодня ЦИК зарегистрировала политическую партию "Единая Абхазия". Ранее была зарегистрирована партия "Акзаара" (Единство) и четыре инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты на выборах, назначенных на 25 августа", - сообщила секретарь ЦИК Ануш Ходжикян.

С начала регистрации инициативных групп и партий, а также выдвижения кандидатов ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению депутата парламента Алмаса Джапуа, предпринимателя Астамура Какалии, экс-председателя Службы государственной безопасности Абхазии Астамура Тарбы, бывшего директора госкомпании "Абхазчай" Астамура Отырбы, а также политическую партию "Акзаара", которая на своем съезде 5 июля планирует выдвинуть кандидатом экс-главу МВД Абхазии Леонида Дзапшбу.

Выборы президента Абхазии пройдут на месяц позже намеченного ранее срока из-за акций протеста оппозиции 20-21 мая, требовавшей переноса выборов из-за госпитализации ее лидера Аслана Бжании, первым заявившего о намерении баллотироваться.