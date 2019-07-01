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Зеленский назначил замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, который будет курировать следствие

По сообщениям СМИ, он является кадровым работником спецслужбы

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ опубликован в понедельник.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Нескоромный является кадровым работником спецслужбы, на новой должности будет курировать вопросы следствия, утверждают украинские СМИ.

Ранее Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при спецслужбе. Временно исполняющий обязанности главы СБУ является Иван Баканов.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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