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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Саудовская Аравия усилила меры безопасности из-за атак на танкеры в Оманском заливе

По словам министра энергетики королевства Халеда аль-Фалеха, нападения также угрожают инфраструктуре Эр-Рияда

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия предпринимает повышенные меры безопасности в своих водах в связи с недавними атаками на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Эти атаки [в Оманском заливе] угрожают не только движению поставок в заливе, но и инфраструктуре в Саудовской Аравии. Конечно, Саудовская Аравия повысила меры безопасности, мы делаем все, чтобы защитить наши активы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Саудовская АравияНападение на танкеры в Оманском заливе
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