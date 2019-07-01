Саудовская Аравия усилила меры безопасности из-за атак на танкеры в Оманском заливе

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия предпринимает повышенные меры безопасности в своих водах в связи с недавними атаками на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

"Эти атаки [в Оманском заливе] угрожают не только движению поставок в заливе, но и инфраструктуре в Саудовской Аравии. Конечно, Саудовская Аравия повысила меры безопасности, мы делаем все, чтобы защитить наши активы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.