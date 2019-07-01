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Акции протеста в Гонконге

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов у Законодательного совета

Как сообщает South China Morning Post, некоторые протестующие пытаются дать отпор правоохранителям

ТАСС, 1 июля. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против митингующих, собравшихся у Законодательного совета и оказывающих поддержку демонстрантам, уже находящимся внутри здания. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, некоторые протестующие пытаются дать отпор правоохранителям.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.

Демонстрантам в Гонконге в понедельник вечером удалось ворваться в здание Законодательного совета в районе Адмиралти.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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