Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов у Законодательного совета

ТАСС, 1 июля. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против митингующих, собравшихся у Законодательного совета и оказывающих поддержку демонстрантам, уже находящимся внутри здания. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Pos t .

По ее данным, некоторые протестующие пытаются дать отпор правоохранителям.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.