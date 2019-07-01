Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов у Законодательного совета

ТАСС, 1 июля. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против митингующих, собравшихся у Законодательного совета и оказывающих поддержку демонстрантам, уже находящимся внутри здания. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.
Protesters frantically clear the Legislative Council chamber as police deploy tear gas to clear crowds outside on Lung Wo Road.— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 1 июля 2019 г.
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По ее данным, некоторые протестующие пытаются дать отпор правоохранителям.
С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ущемляет демократические свободы гонконгцев.
Tear gas has been deployed by riot police clearing Lung Wo Road surrounding the Legislative Council. HKFP observed that one cannister was thrown behind reporters.— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 1 июля 2019 г.
In full: https://t.co/kmLJLFCnSX pic.twitter.com/zjjDQ8IgXu
Демонстрантам в Гонконге в понедельник вечером удалось ворваться в здание Законодательного совета в районе Адмиралти.