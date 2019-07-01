В ООН сообщили, что лагерь Эр-Рукбан в Сирии покинули 15,6 тыс. человек

ООН, 1 июля. /ТАСС/. Сирийский Эр-Рукбан покинули с марта 15600 человек, что составляет около 40% от всех жителей лагеря. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"С марта лагерь покинули 15600 беженцев, что составляет лишь 40% от всех его жителей", - сказал он.

Представитель генсека также отметил, что "ООН сохраняет обеспокоенность условиями проживания в лагере, где, по оценкам организации, остается 26 тыс. человек".

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии. Под контролем террористов остается провинция Идлиб на севере страны. На юге Сирии оккупированным США остается район Эт-Танф - здесь же расположен лагерь для беженцев Эр-Рукбан с тяжелыми условиями для проживания.