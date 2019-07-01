Верховный комиссар ООН призвала расследовать смерть венесуэльского офицера

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Венесуэлы провести независимое и беспристрастное расследование смерти в тюрьме офицера вооруженных сил Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота и умер в заключении. В опубликованном в понедельник в Женеве заявлении она подчеркнула, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Исключительно важно, чтобы венесуэльские власти провели быстрое, тщательное, эффективное, независимое, беспристрастное и транспарентное расследование", - считает Бачелет. "Я шокирована тем, что капитан Акоста Аревало, как утверждается, подвергался пыткам, и что обращение с ним в заключении, возможно, стало причиной его смерти", - заявила верховный комиссар.

"Призываю власти провести глубокое расследование - независимое и транспарентное, включая вскрытие тела в соответствии с международными стандартами", - сказала Бачелет. По ее словам, важно пролить свет на то, что произошло с офицером, чтобы облегчить привлечение к ответственности виновных в его смерти. Верховный комиссар считает, что венесуэльские власти должны разрешить адвокатам и родственникам посетить в тюрьме шестерых бывших офицеров безопасности, которые были задержаны вместе с Рафаэлем Акостой Аревало.

Ранее Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что ее причиной стали пытки - их последствия якобы были видны, когда задержанного привели в суд. В воскресенье стало известно, что власти Боливарианской Республики задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, которые подозреваются в убийстве офицера.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В минувшую среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили новую попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство Мадуро. Именно по этому делу и был задержан Акоста Аревало.