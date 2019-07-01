"Оппозиционная платформа": местные власти Украины мешают размещению агитационных плакатов

ТАСС, 1 июля. Местная власть практически во всех городах Украины блокирует операторам наружной рекламы размещение агитационных плакатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду. С таким заявлением партия выступила в понедельник.

"То, что это прямое нарушение избирательного законодательства, ничуть не смущает власти этих городов. В ход идут любые средства и методы - от полного запрета на размещение и прямых звонков оператору до привлечения правоохранительных органов, как это было, например, 30 июня в Мариуполе. Там провели целую спецоперацию, в которой участвовало 4 патрульных автомобиля и 10 полицейских", - отмечается в заявлении.

Ранее в том же Мариуполе, отмечает оппозиция, были сорваны плакаты кандидатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Кроме того, угрозы поступают рекламным агентствам, которые работают с кандидатами, запугивают активистов и агитаторов.

"Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан к "Оппозиционной платформе - За жизнь" и растущим рейтингом лидеров партии. Их действия доказывают только одно - мы единственная настоящая оппозиция и мы победим, невзирая на все препятствия и запреты", - подчеркивается в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" напомнила, что согласно украинскому законодательству за препятствование ведению агитационной деятельности предусмотрена уголовная ответственность.

В понедельник на пресс-конференции директор "Социального мониторинга" Дмитрий Дмитрук сообщил, что, согласно опросам, лидером парламентской гонки с большим отрывом остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 43,2% респондентов. На втором месте - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12%, на третьем - "Батькивщина" с 9,4%, на четвертом - партия "Голос" с 8,3%, на пятом - "Европейская солидарность" с 8,2%.