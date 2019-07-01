Киев поднимет в Контактной группе тему обстрела санитарной машины ВСУ

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Ситуация с обстрелом санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассмотрена на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в понедельник сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - написал он на своей странице в Facebook.

Данилюк подчеркнул, что подобные проявления агрессии могут свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что на мариупольском направлении была обстреляна санитарная машина украинской армии, в результате двое военнослужащих погибли, один был ранен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел санитарного автомобиля является попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе. Власти Донецкой народной республики (ДНР) опровергли заявление Киева об обстреле автомобиля силами ДНР и назвали это провокацией с украинской стороны.