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Кризис на Украине

Киев поднимет в Контактной группе тему обстрела санитарной машины ВСУ

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, подобные проявления агрессии могут свести на нет все усилия по мирному урегулированию

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Ситуация с обстрелом санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассмотрена на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в понедельник сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Ситуация обязательно будет рассмотрена в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - написал он на своей странице в Facebook.

Данилюк подчеркнул, что подобные проявления агрессии могут свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее в штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что на мариупольском направлении была обстреляна санитарная машина украинской армии, в результате двое военнослужащих погибли, один был ранен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел санитарного автомобиля является попыткой сорвать переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе. Власти Донецкой народной республики (ДНР) опровергли заявление Киева об обстреле автомобиля силами ДНР и назвали это провокацией с украинской стороны.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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