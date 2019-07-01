СМИ: суданская оппозиция призвала провести новый "марш миллионов" в июле

ТАСС, 1 июля. Основная сила суданской оппозиции - альянс "За свободу и перемены" - призвала граждан страны провести грандиозную акцию протеста против военных властей в середине нынешнего месяца. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, оппозиционный альянс намерен провести 13 и 14 июля "многомиллионные протестные демонстрации и акции гражданского неповиновения по всей стране".

Минувшим днем в столице страны, Хартуме, прошел "марш миллионов", в котором приняли участие десятки тысяч человек. Он проводился по призыву альянса "За свободу и перемены". Основным требованием оппозиции является немедленная передача Военным советом власти в стране гражданским силам.

В Хартуме силы безопасности активно применяли против демонстрантов слезоточивый газ, в ряде мест произошли столкновения с полицией. В ходе массовых акций протеста, по последним данным, не менее семи человек погибли, еще 181 получил ранения.