СМИ: "Хезболлах" выводит бойцов из окрестностей Дамаска к границе с Ливаном

ТАСС, 1 июля. Шиитская вооруженная милиция "Хезболлах" начала постепенный вывод своих бойцов из южных окрестностей Дамаска к границе с Ливаном. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadath. По его информации, большая часть отрядов "Хезболлах" перемещается в пограничный район Забадани, который полностью контролируется ее бойцами. К северу от Дамаска в горной местности Каламун лагерь шиитской милиции размещается у населенного пункта Кара.

Бойцы "Хезболлах" сражались на стороне правительственной армии с 2012 года и принимали участие во всех основных битвах. По сведениям Al Hadath, базы и склады "Хезболлах" находились в юго-западном предместье сирийской столицы Эль-Кисва. По ним периодически наносили ракетные удары ВВС Израиля, который опасается усиления военного потенциала шиитской милиции после ее участия в сирийском конфликте.

В ночь на понедельник Израиль, согласно информации телеканала, вновь атаковал позиции шиитских бойцов и иранских военнослужащих, находящихся в Сирии. Удары были нанесены израильскими самолетами из воздушного пространства Ливана как минимум по пяти объектам под Дамаском и Хомсом. Согласно данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", погибли 15 человек, при этом шесть из них - мирные жители, в том числе грудной ребенок.