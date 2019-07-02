CNN: в Конгрессе США проверяют, давал ли Помпео своей охране личные поручения

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Члены Конгресса США начали расследование в связи с утверждениями о том, что госсекретарь США Майкл Помпео давал своим охранникам задания, которые выходят за рамки их прямых обязанностей. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По словам его источников, указанное разбирательство проводят законодатели из ряда комитетов верхней и нижней палат Конгресса США. Оно было начато после того, как о злоупотреблениях, якобы имевших место, сообщил некий информатор. По его словам, Помпео, в частности, поручал сотрудникам Службы дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры - прим. ТАСС) привозить еду из китайского ресторана. Кроме того, указанные сотрудники, по словам информатора, забирали по приказу госсекретаря его собаку из специализированного салона, а также подвозили совершеннолетнего сына Помпео.

Как следует из материала, Помпео или его представители давали охране поручения такого рода много раз в течение нескольких месяцев. В публикации приводится комментарий представителя службы, который заверил, что госсекретарь и члены его семьи не давали поручений, которые бы не соответствовали задачам постоянной охраны госсекретаря.

В публикации отмечается, что работа Службы дипломатической безопасности оплачивается из бюджетных средств. Официальным лицам запрещено давать ее сотрудникам поручения, которые выходят за рамки их прямых обязанностей. Как констатирует телеканал, не исключено, что указанные задания охране госсекретаря мог давать не сам Помпео, а кто-то из его подчиненных без его ведома.