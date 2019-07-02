СМИ: в Турции выдали ордера на задержание 42 военных по делу FETO

ТАСС, 2 июля. Генпрокуратура Измира выдала ордера на задержание 42 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO). Как сообщает во вторник агентство Anadolu, 28 задержанных являются действующими военнослужащими турецкой армии.

Задержания одновременно начались утром в Измире и других турецких городах, где проживали подозреваемые. Отмечается, что некоторые из разыскиваемых лиц на регулярной основе поддерживали контакты с так называемыми внутренними имамами FETO, занимающимися координацией между завербованными военными и ячейками группировки вне армейских структур.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи людей.