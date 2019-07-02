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Власти Испании просят суд приостановить деятельность трех каталонских "посольств"

Мадрид полагает, что деятельность делегаций "отвечает целям сепаратистского процесса Каталонии", что противоречит основному закону страны

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Государственная адвокатура Испании попросила Высший суд Каталонии приостановить деятельность региональных делегаций в Великобритании, Германии и Швейцарии. Об этом сообщило во вторник агентство Европа Пресс.

По его информации, речь идет о каталонских "посольствах" в Берлине, Лондоне и Женеве. Как считают испанские власти, данные представительства посягают на компетенцию государства в вопросах международных отношений. Мадрид полагает, что деятельность делегаций "отвечает целям сепаратистского процесса Каталонии", что было признано противоречащим основному закону страны Конституционным судом.

Ранее в МИД Испании также заявили, что власти королевства обжалуют решение правительства Каталонии открыть три новых "посольства" региона в Аргентине, Мексике и Тунисе. В министерстве объяснили, что открытие данных представительств наносит ущерб интересам государства, учитывая заявленную цель нынешнего правительства региона задействовать все имеющиеся в его распоряжении средства для так называемой интернационализации сепаратистской проблемы.

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