Власти Испании просят суд приостановить деятельность трех каталонских "посольств"

МАДРИД, 2 июля. /ТАСС/. Государственная адвокатура Испании попросила Высший суд Каталонии приостановить деятельность региональных делегаций в Великобритании, Германии и Швейцарии. Об этом сообщило во вторник агентство Европа Пресс.

По его информации, речь идет о каталонских "посольствах" в Берлине, Лондоне и Женеве. Как считают испанские власти, данные представительства посягают на компетенцию государства в вопросах международных отношений. Мадрид полагает, что деятельность делегаций "отвечает целям сепаратистского процесса Каталонии", что было признано противоречащим основному закону страны Конституционным судом.

Ранее в МИД Испании также заявили, что власти королевства обжалуют решение правительства Каталонии открыть три новых "посольства" региона в Аргентине, Мексике и Тунисе. В министерстве объяснили, что открытие данных представительств наносит ущерб интересам государства, учитывая заявленную цель нынешнего правительства региона задействовать все имеющиеся в его распоряжении средства для так называемой интернационализации сепаратистской проблемы.