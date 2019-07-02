В Раде призвали украинскую власть к согласованным действиям вокруг ситуации с ПАСЕ

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала президента Владимира Зеленского, министерство иностранных дел и Верховную раду к согласованности действий вокруг ситуации с восстановлением прав российской делегации в рамках организации. Об этом заявил во вторник в Раде член украинской делегации Борислав Береза.

По его словам, возвращение российской делегации в ПАСЕ произошло на фоне отсутствия согласованности в действиях МИД, президента и парламента. "Украина не была представлена на Комитете министров Совета Европы господином министром (по иностранным делам Павлом Климкиным - прим. ТАСС) по непонятным нам причинам. Господин Климкин проигнорировал все приглашения нашей делегации и не встречался с нами. Президент [Владимир] Зеленский откровенно проигнорировал просьбу нашей делегации о встрече, а потом не встретился с нами, когда мы вернулись. Произошла раскоординация в действиях правительства, парламента и президента", - сказал Береза, выступая в Верховной раде.

Береза обратился к президенту и МИД с просьбой встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ для обсуждения дальнейшей работы страны в рамках организации.

К согласованности действий власти в отношении ПАСЕ призвал также заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев. "Сейчас необходима оперативная реакция парламента, президента и министерства иностранных дел <...>. Нам необходимо собрать делегацию ПАСЕ при участии спикера Рады, президента и министерства иностранных дел", - сказал он.

В Раде также звучал призыв отозвать приглашение для мониторинговой миссии ПАСЕ на выборы парламента 21 июля. В понедельник комитет по иностранным делам Верховной рады рекомендовал Раде принять данное решение. Ранее в ПАСЕ сообщали, что группа наблюдателей организации из пяти человек, в состав которой не вошли представители РФ, отправится на Украину с визитом со 2 по 3 июля для мониторинга предвыборной кампании перед парламентскими выборами.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию. Комитет украинского парламента по иностранным делам 1 июля рекомендовал Верховной раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий.