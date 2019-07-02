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Brexit

Бюджетные потери от "жесткого" Brexit могут составить $114 млрд

Свой прогноз дал действующий министр финансов Великобритании Филип Хаммонд

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Европейского союза без достигнутого сторонами соглашения об условиях "развода" сторон приведет к тому, что государственный бюджет королевства понесет потери в размере £90 млрд ($114 млрд). Об этом заявил во вторник в британском парламенте министр финансов Филип Хаммонд.

"Как свидетельствует проведенный правительством анализ, разрушительный выход без соглашения явится ударом по казначейству стоимостью около £90 млрд", - сообщил Хаммонд депутатам Палаты общин.

По его словам, "жесткий Brexit" так или иначе скажется на последующих решениях правительства. "Это будет означать, что в долгосрочной перспективе не будет денег ни на сокращение налогов, ни на увеличение расходов", - пояснил канцлер казначейства.

Хаммонд также дал понять парламентариям, что ему лично, скорее всего, не придется разбираться с госбюджетом в условиях Brexit без сделки, поскольку, по его словам, "крайне маловероятно", что он сохранит пост главы Минфина при новом премьер-министре.

Теги
ВеликобританияBrexitХаммонд, Филип
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