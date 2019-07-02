МИД ДНР: Киев затягивает согласование механизма соцвыплат жителям Донбасса

ТАСС, 2 июля. Представители украинской стороны в экономической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе откровенно затягивают согласование уже готового механизма реализации социальных выплат жителям Донбасса. Об этом во вторник заявила полпред Донецкой народной республики (ДНР) в Минске, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"Без реальных причин официальный Киев откровенно затягивает согласование уже готового механизма реализации социальных выплат. <...> Мы считаем, что в этой теме категорически недопустимы никакие условия, социальные выплаты - это первоочередная задача в работе группы", - цитирует ее слова МИД республики в телеграм-канале.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в ходе заседания экономической подгруппы стороны подняли тему выплат задолженностей по заработной плате сотрудникам коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" и железной дороги. "Очень жаль, что Украина саботирует работу КП "Компания "Вода Донбасса", нас беспокоит этот вопрос, так как стабильная работа предприятия - это стабильное водоснабжение всего населения Донбасса", - заключила Никонорова.

Возобновление Киевом социальных выплат - один из пунктов экономического блока комплекса мер по выполнению минских соглашений. Граждане, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, могут получать украинскую пенсию, но для этого им необходимо приехать на Украину в отделение государственного "Ощадбанка", при этом предварительно пройдя процедуру идентификации личности.