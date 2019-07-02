Демократы подали в суд на Минфин из-за налоговых деклараций Трампа

ТАСС, 2 июля. Демократы из комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США подали в суд округа Колумбия иск к Министерству финансов США с требованием принудить исполнительную ветвь власти предоставить законодателям налоговые декларации президента Дональда Трампа. Соответствующий документ был опубликован во вторник в базе данных инстанции.

Ответчиками по делу выступают сам Минфин США, министр финансов Стивен Мнучин, Служба внутренних доходов (СВД, налоговое ведомство - прим. ТАСС) США и ее глава Чарльз Реттиг.

Ранее председатель комитета Палаты представителей по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) требовал через повестку от СВД предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние шесть лет. Он обосновал свой запрос тем, что служба обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Отказ выполнить требование повестки Конгресса считается в США неуважением к законодательному органу и может преследоваться в суде.

Мнучин, тем не менее, не стал публиковать декларации, аргументировав свое решение "отсутствием легитимной законодательной цели".

Налоговые декларации президента

Предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы ранее требовали председатели сразу нескольких комитетов Палаты представителей. Претензии были обращены к фирме Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность главы государства и частных предприятий членов его семьи.

Трамп, в свою очередь, ранее отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

При этом во время предвыборной кампании 2016 года республиканец заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Тогда Трамп также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.