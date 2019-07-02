Лукашенко заявил, что не хочет обращаться за защитой ни к НАТО, ни к России

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет доверять защиту страны Североатлантическому альянсу и не хочет входить в состав России ради обеспечения безопасности, поэтому единственный приемлемый для белорусов вариант - это защищать себя самостоятельно.

"Если мы сильно попросим, они [НАТО] нам пообещают <...> Вы хотите этого варианта? Я - нет", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который отмечается в республике 3 июля.

Лукашенко отметил, что другим вариантом могло бы стать вступление Белоруссии в состав России, однако он считает его неприемлемым. "Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал он, комментируя принятые парламентом поправки в законодательство, касающиеся срочной военной службы. Президент подчеркнул, что белорусы должны сами защищать себя.

Принятые парламентом поправки, в частности, предусматривают запрет на выезд из страны лиц, уклоняющихся от срочной военной службы. Также отныне гражданам призывного возраста будет предоставляться одна отсрочка от службы в армии на период обучения в учреждениях образования. Внесение изменений в законодательство обусловлено недобором призывников на срочную службу. Закон вступит в силу после его подписания президентом страны.