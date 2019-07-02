Вебер снял свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии

ТАСС, 2 июля. Немец Манфред Вебер, который был главным кандидатом от Европейской народной партии (ЕНП) на должность главы Еврокомиссии, больше не претендует на этот пост. Его слова привел во вторник в Twitter официальный представитель политика Кристиан Хюгель.

"Здесь начался мой путь в роли главного кандидата от ЕНП, здесь он и заканчивается", - заявил Вебер на заседании фракции европейских консерваторов. "Я продолжу борьбу за европейскую демократию, для меня большая честь делать это от лица ЕНП", - сказал он.

Вебера изначально поддерживала канцлер ФРГ Ангела Меркель, однако ряд других лидеров ЕС были против его кандидатуры.