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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Великобритания, ФРГ, Франция и ЕС призвали Иран сократить запасы урана

Тегерану следует отказаться от шагов, подрывающих соглашение по атому, отмечается в совместном заявлении

ТАСС, 2 июля. Министерства иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, а также внешнеполитическая служба ЕС призвали Тегеран сократить запасы низкообогащенного урана и воздержаться от действий, подрывающих существование Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении сторон.

"Мы настойчиво призываем Иран отменить этот шаг (превышение лимита в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД - прим. ТАСС), а также отказаться от дальнейших действий, которые подрывают соглашение по атому. Мы находимся в тесном контакте с другими сторонами СВПД и в срочном порядке обдумываем дальнейшие шаги в рамках соглашения", - говорится в тексте заявления.

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ИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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