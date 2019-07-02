{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Помпео заверил лидера оппозиции Венесуэлы в поддержке со стороны США

Госсекретарь США позвонил "временному президенту" Боливарианской Республики Хуану Гуайдо

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник позвонил лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, чтобы заверить его в продолжающейся поддержке со стороны Вашингтона. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Сегодня госсекретарь Майкл Помпео позвонил временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, чтобы поздравить с годовщиной независимости Венесуэлы, которую отмечают 5 июля, а также выразить непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов Гуайдо, Национальной ассамблее и народу Венесуэлы, который стремится восстановить свободу и процветание", - говорится в сообщении.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)Гуайдо, Хуан
Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
Макрон дал положительную оценку политикам, которые займут ведущие посты в Евросоюзе
Президент Франции отметил, что глубокое обновление команды отражает новое политическое соотношение сил
Читать полностью