Помпео заверил лидера оппозиции Венесуэлы в поддержке со стороны США

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник позвонил лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, чтобы заверить его в продолжающейся поддержке со стороны Вашингтона. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Сегодня госсекретарь Майкл Помпео позвонил временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, чтобы поздравить с годовщиной независимости Венесуэлы, которую отмечают 5 июля, а также выразить непоколебимую поддержку со стороны Соединенных Штатов Гуайдо, Национальной ассамблее и народу Венесуэлы, который стремится восстановить свободу и процветание", - говорится в сообщении.