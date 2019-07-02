Гуайдо заявил, что оппозиция не намерена продолжать переговоры с Мадуро

КАРАКАС, 2 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во вторник заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Национальной ассамблее (однопалатный парламент Боливарианской Республики).

"Мы не делали официального заявления о том, что будем участвовать в новом раунде переговоров", - сказал Гуайдо, чьи слова приводит газета El Nacional.

Политик назвал "спекуляциями разных акторов, СМИ и аналитиков" сообщения о возобновлении переговорного процесса на этой неделе.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.