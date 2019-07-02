Генсек НАТО заявил о готовности альянса сотрудничать с новым руководством ЕС

ТАСС, 2 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что альянс готов к сотрудничеству с новым руководством ЕС.

"С нетерпением ожидаем начала сотрудничества с новым руководством ЕС, - написал он в Twitter. - В этом непредсказуемом мире совместная работа НАТО и ЕС важна как никогда".

Ранее лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. На пост главы Еврокомиссии согласована кандидатура министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка.