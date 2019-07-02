И.о. премьера Испании назвал сбалансированным соглашение по ключевым постам ЕС

ТАСС, 2 июля. Власти Испании считают достигнутое соглашение по определению ключевых постов ЕС сбалансированным. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности председателя правительства страны Педро Санчес по итогам саммита сообщества в Брюсселе.

По его словам, достижение соглашения является "хорошей новостью". "Думаю, что соглашение, с точки зрения правительства Испании, является очень сбалансированным", - сказал Санчес. "Для всех нас, кто верит в гендерное равенство, это хорошая новость, что впервые в истории женщина будет председательствовать в Европейской комиссии", - подчеркнул он.

Комментируя выдвижение кандидатуры исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля на пост главы дипломатии ЕС, Санчес отметил, что "очень доволен" данным решением. "Это человек, который представляет юг Европы", - добавил и.о. премьера. "Это соглашение демонстрирует, что Испания вернулась, предлагая человека на жизненно важный пост на следующие пять лет в ЕС", - заявил Санчес.

Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе во вторник согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Так, саммит ЕС согласовал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка.

Теперь все эти кандидатуры должны быть одобрены новым составом Европарламента. Мандат действующих европейских чиновников истекает 31 октября.