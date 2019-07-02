В правительстве Алжира заявили об одобрении диалога, основанного на национальных ценностях

ТАСС, 2 июля. Алжирское правительство одобряет любую инициативу о диалоге, основанном на национальных ценностях. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил во вторник министр связи, официальный представитель кабмина Хасан Рабхи.

"Правительство одобряет любую инициативу о начале диалога, основанного на национальных ценностях и способного объединять, а не разъединять алжирцев, защищающего их безопасность и стабильность", - подчеркнул он. Тем самым министр прокомментировал предстоящую конференцию национального диалога с участием оппозиционных сил, которая будет посвящена поиску путей выхода из затянувшегося общественно-политического кризиса.

"Любая инициатива, способная послужить интересам страны, приветствуется, особенно, если она обеспечивает спокойствие граждан и условия создания подлинной демократии", - добавил Рабхи.

С конца февраля в Алжире не стихают многотысячные манифестации. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. Он сложил полномочия 2 апреля, но они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только чиновников, но и армейскую верхушку.