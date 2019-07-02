Премьер Италии: в новом составе ЕК Рим получит посты зампреда и комиссара по конкуренции

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Италия получит в новом составе Еврокомиссии (ЕК) посты заместителя председателя ЕК и одного из комиссаров по экономическим вопросам. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Джузеппе Конте по завершении экстренного саммита ЕС, на котором была достигнута договоренность о назначениях на ключевые руководящие должности в сообществе.

"Италия смогла заручиться гарантиями получения поста комиссара с важным экономическим влиянием и заместителя председателя ЕК, - сказал Конте на своей итоговой пресс-конференции, которая транслировали на его странице в Facebook. - У нас будет наиболее стратегически важный портфель в интересах итальянцев - по конкуренции". По его словам, кандидата предложит одна из двух правящих партий - "Лига", которая получила наибольшее число голосов на выборах в Европарламент.

Конте также отметил, что Италия сделала большой вклад в окончательное решение, отстаивая принцип взвешенного выбора, при котором учитывалось бы мнение всех стран - членов ЕС. "При первоначальном пакете, навязанном принадлежностью к той или иной политической силе, что мы не считаем справедливым, у нас не было этих гарантий", - добавил он.

Как сообщил глава Евросовета Дональд Туск, лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. На должность главы Еврокомиссии выдвинута кандидатура немки Урсулы фон дер Ляйен; бельгийца Шарля Мишеля - главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля - руководителя дипломатии ЕС и Кристин Лагард - главы Европейского Центробанка. Конте первый по прибытии утром на саммит заявил, что предпочитает видеть женщину во главе ЕК.