Госструктуры ДНР мобилизуют ресурсы в связи с обострением на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Ведомства Донецкой народной республики (ДНР) должны мобилизовать свои ресурсы и создать механизмы, обеспечивающие безопасность жителей республики в условиях обострившейся ситуации на линии соприкосновения. Об этом во вторник заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Можно говорить о том, что тенденция идет на увеличение количества обстрелов, разрушений, поэтому, конечно же, необходимо мобилизоваться всем ведомствам, министерствам, которые отвечают за устранение последствий этих обстрелов", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он подчеркнул, что эти меры не должны противоречить минским соглашениям. "Управлению Народной милиции необходимо разрабатывать те механизмы и возможности, которые, с одной стороны, не противоречат минским соглашениям, а с другой - позволяют обеспечивать безопасность как гражданам ДНР, так и каждому военнослужащему", - заявил он.

Ранее в ДНР сообщили об усилении интенсивности обстрелов населенных пунктов республики со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.

Сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики.