Макрон дал положительную оценку политикам, которые займут ведущие посты в Евросоюзе

ТАСС, 2 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил во вторник свое удовлетворение кандидатурами политиков, выдвинутых на ведущие посты в Европейском союзе. Об этом он заявил по завершении саммита сообщества.

"Предложение Европейского совета назначить Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, Жозепа Борреля руководителем дипломатии и Кристин Лагард во главе Европейского Центробанка - все это создает новую команду европейских управляющих. Это четыре политика, двое мужчин и две женщины, которые всегда демонстрировали свою проевропейскую ангажированность и поддержку идей ЕС", - сказал французский президент, трансляция выступления которого велась на сайте Елисейского дворца.

"При нынешнем назначении были соблюдены критерии выбора политиков в соответствии с их компетенцией и опытом. Были соблюдены принципы паритета мужчин и женщин, географического и политического представительства", - отметил он. "Я выражаю удовлетворение формированием новой команды, назначением политиков, всех владеющих французским языком. Впервые Европейская комиссия и Европейский Центробанк будут управляться женщинами", - сказал Макрон.

Он подчеркнул при этом, что произошедшее "глубокое обновление команды отражает новое политическое соотношение сил, возникшее в результате выборов в Европейский парламент. "И оно обеспечит выполнение тех стратегических планов, которые мы наметили", - указал президент. Макрон также отметил, что достигнутое соглашение по кандидатурам "является плодом существующего широкого франко-германского согласия".