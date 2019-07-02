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"Армия освобождения Белуджистана" признана властями США террористической группировкой

В МИД Пакистана выразили надежду на ограничение деятельности этой организации

ИСЛАМАБАД, 2 июля. /ТАСС/. Признание руководством США подпольной националистической группировки "Армия освобождения Белуджистана" в качестве террористической организации позволит ограничить ее деятельность. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

"Мы приняли к сведению решение администрации США внести "Армию освобождения Белуджистана" в список наиболее опасных террористических структур в мире", - сообщается в пресс-релизе МИД. "Есть надежда, что данное решение позволит ограничить деятельность ОАБ", - говорится в сообщении. "Необходимо, чтобы исполнители, организаторы и иностранные спонсоры, ответственные за террористические атаки против Пакистана, были привлечены к ответственности", - отмечают в МИД.

Ранее во вторник Государственный департамент США внес эту структуру в список наиболее опасных террористических организаций. Это одна из нескольких сепаратистских группировок, действующих на территории провинции Белуджистан и выступающих за ее независимость. Последнее время она отметилась радом резонансных террористических атак, направленных против сил правопорядка и представителей китайских компаний, ведущих свою деятельность на территории Белуджистана.

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