Премьер Финляндии заявил, что доволен новыми кадровыми решениями в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Антти Ринне одобряет новые кадровые назначения в Евросоюзе. Об этом он сообщил во вторник в Брюсселе на брифинге для финских журналистов.

"Очень хорошее решение, что и глава Еврокомиссии (ЕК), и глава Европейского Центробанка - женщины. Они - пример для молодых женщин в Европе", - сказал он.

Говоря о новой главе ЕК немке Урсуле фон дер Ляйен, премьер отметил, что "она очень решительный, дельный, знающий человек". "Ее также описывают как явного лидера. Так что Еврокомиссия перейдет в хорошие руки", - считает Ринне.

Ранее лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. На должность главы Еврокомиссии выдвинута кандидатура немки Урсулы фон дер Ляйен; бельгийца Шарля Мишеля предложили назначить главой Евросовета; испанца Жозепа Борреля - руководителем дипломатии ЕС, а директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард - главой Европейского Центробанка.