Премьер Швеции видит в решении саммита ЕС "прогресс в достижении гендерного равенства"

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Выдвижение двух женщин на ключевые позиции в ЕС следует рассматривать как прогресс в достижении гендерного равенства в союзе. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен после завершения саммита ЕС.

"Хорошо, что мы впервые предлагаем женщину на пост председателя Еврокомиссии, - отметил он. - Если это получится, у нас будет две женщины среди пятерки кандидатов на ключевые посты, и это все равно следует рассматривать как прогресс в достижении гендерного равенства в ЕС".

Лёвен подчеркивает, что не хочет прогнозировать, одобрит ли Европейский парламент предложения лидеров стран ЕС. Но он считает, что парламент должен внимательно подумать, потому что там не было единогласной поддержки ни одному из предложенных ранее главных кандидатов.

Лидеры 28 стран Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе во вторник согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Так, саммит ЕС определил кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка.

Теперь все эти кандидатуры должны быть одобрены новым составом Европарламента. Мандат нынешних европейских чиновников истекает 31 октября.