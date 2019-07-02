В Вашингтоне заявили о поддержке права Эр-Рияда защищать границы королевства от хуситов

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают право Саудовской Аравии защищать свои границы от атак сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и призывают к урегулированию конфликта. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Она прокомментировала атаку мятежников с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэропорт города Абха в Саудовской Аравии, в результате которой по меньшей мере девять человек пострадали. "Мы решительно поддерживаем наших саудовских партнеров в деле защиты собственных границ от этих постоянных угроз со стороны хуситов, которые полагаются на иранское оружие и технологии для проведения такого рода атак. Мы по-прежнему призываем все стороны сотрудничать со спецпосланником ООН [по Йемену] Мартином Гриффитсом в целях политического урегулирования и прекращения конфликта в Йемене", - сказала дипломат.

Соединенные Штаты, продолжила она, "решительно осуждают" совершенную во вторник хуситами атаку - "третью подобную атаку менее чем за три недели". "Мы призываем немедленно положить конец этим актам насилия, которые только усугубляют конфликт в Йемене и способствуют усилению недоверия", - указала Ортэгус.

Саудовская коалиция подтвердила факт нападения. Ее представитель заявил, что среди пострадавших было восемь подданных королевства и один индиец. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное. Аэропорт Абхи возобновил работу.

Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов. Так, 12 июня в результате ракетного обстрела пострадали 26 человек. 14 июня сторонники "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью БПЛА, однако ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.