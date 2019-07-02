Власти Венесуэлы ожидают от оппозиции участия в новом раунде переговоров

ТАСС, 2 июля. Правительство Венесуэлы готово провести новый раунд переговоров с оппозицией. Об этом сообщил во вторник глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Мы ждем, когда оппозиция будет готова возобновить встречи в Норвегии", - сказал министр на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Telesur.

"Мы будем продолжать идти по пути диалога в Венесуэле, это оппозиция отказывается участвовать в поиске мира для страны. Вы видели, как президент Мадуро был тверд в своем стремлении к диалогу в Осло вопреки [попыткам государственного] переворота, нападкам, давлению со стороны США и заговору", - добавил Арреаса. Он также призвал Папу Римского Франциска присоединиться к посредническим усилиям в рамках переговорного процесса.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями президента страны Николаса Мадуро. Политик назвал спекуляциями сообщения о возобновлении диалога на этой неделе.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.