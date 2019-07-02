Венесуэла готова услышать объективную критику от Управления ООН по правам человека

КАРАКАС, 2 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы надеются увидеть объективный отчет о ситуации в республике от Управления ООН по правам человека после визита главы этой структуры Мишель Бачелет. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

"Мы ожидаем, что Управление сможет признать, что есть то, что мы делаем хорошо, и возразить по поводу того, что мы делаем плохо. Но это должно быть сделано объективно, без нападок", - приводит его слова радиостанция Union.

Делегация Управления ООН по правам человека во главе с Бачелет находилась в Венесуэле с 19 по 21 июня. В ходе своего визита Бачелет встретилась с президентом республики Николасом Мадуро, лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, членами парламента и Конституционной ассамблеи, представителями церкви и неправительственных организаций, а также с родственниками погибших в ходе протестов.

В конце визита глава структуры сообщила, что Управление ООН по правам человека оставит своих представителей в Венесуэле, которые будут продолжать следить за ситуацией в области соблюдения прав человека.