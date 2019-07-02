Трюдо: Канада продолжит политику санкций в отношении РФ из-за ситуации на Украине

ОТТАВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Канады продолжат санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пресс-конференция лидеров транслировалась в официальном Twitter главы канадского правительства.

"Мы продолжим быть страной, которая ввела в отношении России серьезные санкции [из-за ситуации на Украине], но [действовать] будем параллельно с нашими международными друзьями и партнерами", - сказал он. - "Мы считаем, что чрезвычайно важно видеть позитивные действия России [в отношении Украины], и мы продолжим серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц".

Трюдо также заявил, что Канада по-прежнему "серьезно обеспокоена по поводу незаконных действий России в отношении Украины". В частности, Оттаву не устраивает то, что украинские моряки, которые были задержаны российскими пограничниками в прошлом году, продолжают находиться в заключении.