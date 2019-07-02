В Италии отпустили немку, доставившую мигрантов вопреки запрету

ТАСС, 2 июля. Судья предварительного следствия в Италии принял решение освободить из-под домашнего ареста немку Каролу Ракете, капитана судна неправительственной организации Sea Watch, которая вопреки запрету властей доставила спасенных в море мигрантов в порт острова Лампедуза. Об этом сообщило во вторник агентство Ansa.

Кроме того, судья постановил снять с Ракете обвинение в оказании сопротивления военному кораблю. При этом, как стало известно, МВД постановило выслать женщину на родину, однако и это должно быть подтверждено судебным решением.

После более чем двухнедельного нахождения в море со спасенными 12 июня у берегов Ливии мигрантами при отсутствии разрешения на заход и высадку их в Италии Ракете в ночь на 29 июня зашла в порт Лампедузы, задев при швартовке у пирса катер Финансовой гвардии. При маневре никто не пострадал. 40 мигрантов, которые должны быть распределены по разным европейским странам (Франция, Финляндия, Германия, Люксембург, Португалия), были доставлены на берег.

Капитан была арестована по обвинению в неподчинении военным, попытке потопления судна, а также причастности к перевозке нелегалов.

Власти Германии, а также других стран осудили меры Италии и потребовали освобождения Ракете. Она также получила поддержку от оппозиционных итальянских сил.