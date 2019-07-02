Макрон считает, что не следует опасаться выхода Великобритании из ЕС без соглашения

ТАСС, 2 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил во вторник мнение, что европейским странам не следует опасаться возможного выхода Великобритании из Евросоюза без заключения сделки. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции по завершении саммита лидеров Евросоюза. Трансляцию выступления провел сайт Елисейского дворца.

"В том, что касается Брекзита, я считаю, что не следует бояться выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Потому что если мы будем бояться этого, мы окажемся заложниками противоположной стороны. А было бы неправильным шагом продемонстрировать, что мы боимся выхода Великобритании в условиях отсутствия соглашения, мы оказались бы просто пленниками в такой ситуации", - отметил французский президент.

"Во-вторых, нам не следует затягивать процесс выхода. Я согласился со сроком по 30 октября включительно, чтобы избежать двусмысленной ситуации. Если бы я опасался, что Великобритания будет присутствовать на саммите, я бы отказался одобрить продление сроков", - сказал Макрон.

Он отметил, что "проблема состоит не в присутствии Великобритании, в частности премьера Терезы Мэй в период назначения на ведущие посты в ЕС". "Проблема возникла бы в случае, если бы такое присутствие сохранилось в условиях, когда новая команда в ЕС приступила к работе 1 ноября. Потому что с ней нам предстоит обсуждение перспектив нового бюджета ЕС", - сказал французский президент.

Макрон подчеркнул при этом, что "нет ни малейшего смысла обсуждать вопросы перспектив бюджета, если за столом переговоров будет присутствовать Великобритания, собирающаяся выйти из ЕС". "Поэтому я считаю, что моя позиция по Брекзиту имеет полное право оставаться в силе, даже в еще большей степени, чем раньше", - сказал он.

Лояльная Мэй

В то же время французский лидер признал, что Тереза Мэй "всегда вела себя предельно лояльно и ответственно в ходе переговоров - тогда как неизвестно, как поведут себя будущие британские руководители, в отношении этого существует значительная неопределенность". "Так что мы можем радоваться тому, что успели заключить договоренность с Терезой Мэй", - заметил Макрон.

"То упорство, которое мы приложили, и те сроки, которые мы установили, ведут в правильном направлении. Временной лимит назначен на 30 октября, но я надеюсь, что мы завершим работу раньше", - отметил он.

По мнению Макрона, у руководителей стран ЕС и у руководства сообщества "и после этого будут обширные возможности выбора действий". "Либо процесс будет завершен, в соответствии с соглашением. Либо же будет выдвинуто в корне новое предложение, сделан некий политический шаг, который обусловит необходимость назначения нового срока - но уже в сильно иных условиях. Либо же мы констатируем, что достижение договоренности невозможно", - сказал он.

Макрон еще раз подчеркнул, что "такого сценария развития событий с отсутствием сделки не следует бояться - хотя он и не наилучший из возможных". В то же время он напомнил, что "ответственность за такой ход событий будет на Великобритании". "Потому что вплоть до последней секунды у британского правительства есть возможность отказаться от использования статьи 50 договора о Европейском союзе и принять решение не выходить из ЕС", - заявил французский президент.