Канада выделит Украине $19,1 млн на демократические реформы

ТАСС, 2 июля. Правительство Канады в течение ближайших шести лет выделит Украине 25 млн канадских долларов ($19,1 млн) на проведение демократических реформ. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Канада объявляет о выделении 25 млн канадских долларов в течение ближайших шести лет на поддержку демократических реформ, которые помогут улучшить качество жизни украинцев", - сказал Трюдо. По его словам, на Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран преобразованиями в различных сферах государственного устройства. В частности, заметил премьер, президент Зеленский был "избран в результате полностью демократических выборов".

В Торонто 2-4 июля проходит Третья конференция по реформам на Украине с участием западных экспертов и политиков, на которой обсуждаются пути улучшения жизни в этой восточноевропейской стране.

С 2014 года власти Канады предоставили Украине военную, политическую, юридическую и финансовую помощь на сумму 785 млн канадских долларов ($600 млн). В частности, крупные делегации канадских наблюдателей работали на всех выборах на Украине за последние пять лет, а канадские инструкторы проводят с 2015 года обучение украинских военнослужащих.