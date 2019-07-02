Эксперты из РФ участвуют в заседании рабочей группы по ядерному разоружению в США

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Эксперты из более чем 40 стран, в том числе из России, принимают участие в проходящем в Вашингтоне заседании рабочей группы по созданию условий для ядерного разоружения (Creating an Environment for Nuclear Disarmament Working Group, CEWG ). Об этом ТАСС заявил во вторник представитель Госдепартамента США.

"Эксперты в области нераспространения и разоружения, представляющие более 40 стран и регионов мира, в том числе Россию, собрались вместе, чтобы обменяться идеями о том, как определить и устранить факторы в сфере международной безопасности, которые препятствуют дальнейшему прогрессу в области ядерного разоружения", - сказал он.

Согласно пресс-релизу, распространенному ранее американским внешнеполитическим ведомством, встреча проходит в Госдепартаменте со 2 по 3 июля.