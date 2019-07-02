Bild: германского министра на должность главы Еврокомиссии предложил Макрон

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии (ЕК) предложил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом сообщила во вторник вечером газета Bild со ссылкой на информированные источники.

По данным таблоида, французский лидер впервые встретился с германским министром в июне этого года на авиасалоне в Ле-Бурже, где они представили прототип немецко-французского истребителя. Обоих политиков объединяет стремление к усилению единой европейской политики в области обороны и к созданию единой европейской армии.

Ожидается, что в должности главы ЕК ее утвердит Европарламент на сессии в сентябре.

Выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК стало абсолютным сюрпризом для наблюдателей, до сегодняшнего дня ее фамилия в этом контексте не упоминалась. При этом она неплохо ориентируется в реалиях ЕС, поскольку регулярно принимает участие во встречах в бельгийской столице. Министр свободно говорит по-английски и по-французски, что будет несомненным плюсом для нее на посту в ЕС. "Переезд в Брюссель откроет перед сторонницей европейской идеи новые перспективы", пишет в этой связи газета Badische Zeitung.

Фон дер Ляйен является министром обороны ФРГ с 2013 года. Изначально ее называли в числе возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера, однако постоянные скандалы вокруг вооруженных сил, в частности плохого состояния их материально-технической базы, ударили по ее репутации.

Позиция по отношению к России

Министр неоднократно выступала за то, чтобы страны Запада придерживались единой политики по отношению к России. Она считает, что разногласия с Москвой следует устранять в ходе переговоров, но делать это нужно с позиции силы. Об этом фон дер Ляйен заявляла не раз.

"То, что единство делает сильнее, мы видим на примере Договора о РСМД, - говорила она. - Правильно, что НАТО осудила нарушения Россией ДРСМД". "Мы четко заявили, что на повышение угрозы российского оружия будем реагировать вместе. Это означает совместный анализ, сочетание сил и средств, которые потребуются, если Россия не пойдет на уступки", - утверждала фон дер Ляйен.

Глава Минобороны полагает, что "Россия не уважает слабость" и что якобы в интересах Европы убедить ее "играть по правилам".

Скандалы

Фон дер Ляйен на посту министра обороны преследовали и преследуют многочисленные скандалы. По мнению ряда экспертов, тот факт, что она до сих пор сохраняет за собой должность, говорит о ее политическом упорстве. Еще осенью 2015 года ее обвинили в некорректном цитировании источников при написании докторской диссертации, которую она защитила в 1990 году в Ганноверском медицинском институте. Однако в 2016 году вуз принял решение, что, несмотря "на очевидные недостатки", нет основания лишать ее ученой степени.

Сильнее всего по репутации министра ударил скандал, связанный с привлечением к работе Минобороны ФРГ сторонних консультантов. В октябре прошлого года, прокуратура Берлина в этой связи начала доследственную проверку. Существуют подозрения, что договоры с ними нередко заключались вне конкурса и на невыгодных условиях.

В 2017 году фон дер Ляйен оказалась под огнем критики в связи с неудовлетворительным военно-техническим оснащением Бундесвера. В 2018 году из 53 боевых вертолетов Tiger были исправны лишь 12, из 71 транспортного вертолета NH90 - только 18.

До сих пор существуют значительные проблемы с подводными лодками класса 212A, транспортными вертолетами типа CH-53 и техническим состоянием самолетов Tornado.

Первая женщина во главе Минобороны ФРГ

60-летняя фон дер Ляйен, мать семерых детей, стала первой женщиной на посту министра обороны ФРГ. Она родилась в Брюсселе, посещала там школу до 1971 года. Ее отец - немецкий политик, бывший премьер-министр Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт.

Фон дер Ляйен стала членом Христианско-демократического союза в 1990 году. В 2003 году была назначена на пост министра по делам женщин, семьи и здравоохранения земли Нижняя Саксония. С 2004 года - член президиума ХДС.

В федеральную политику она пришла в 2005 году, став министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ. В 2009 году возглавила министерство труда.