Спецдокладчик ООН считает, что следующий саммит G20 не должен проходить в Эр-Рияде

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, занимавшаяся расследованием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, совершенного в октябре прошлого года в Стамбуле, считает, что следующий саммит G20 не должен проводиться в Эр-Рияде.

"Я сейчас осознала, что в следующем году G20 будет проходить в Саудовской Аравии. Политическая ответственность за [убийство] господина Хашкаджи будет означать, что этого не должно произойти, или он состоится в другом месте", - сказала она во вторник, выступая в Институте Брукингса.

Также, по мнению Калламар, необходимо ввести мораторий на продажу стране технологий слежения. "Это не только о лицах, совершивших преступление, это о государстве, совершившем преступление <...> Я не обязательно призываю к санкциям в отношении страны, кроме одной сферы - технологии <...> Нужно ввести мораторий на продажу технологий слежения Саудовской Аравии, потому что раз за разом эта страна демонстрирует, что ей нельзя доверять", - отметила спецдокладчик.

В опубликованном 19 июня в Женеве 100-страничном документе, составленном по результатам проведенного Калламар расследования, говорится, что получены внушающие доверие свидетельства возможной причастности к убийству высокопоставленных лиц, включая наследного принца Саудовской Аравии. Спецдокладчик пришла к выводу, что Хашкаджи "стал жертвой преднамеренной, умышленной казни - убийства, за которое несет ответственность государство Саудовская Аравия в соответствии с международным законодательством по правам человека". Калламар призвала правительство Саудовской Аравии "взять на себя государственную ответственность за совершение казни".

Спецдокладчик также призвала к введению адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашкаджи.

Следующий саммит G20 должен пройти в столице Саудовской Аравии в ноябре 2020 года.