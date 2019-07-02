Власти США одобрили акцию протеста в Вашингтоне 4 июля

ВАШИНГТОН, 3 июля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Власти США одобрили заявку активистов американского антивоенного движения CodePink на проведение акции протеста в Вашингтоне в День независимости 4 июля, однако отказались согласовать запуск в воздух огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках. Как рассказала во вторник корреспонденту ТАСС основательница движения Медея Бенджамин, полет "малыша Трампа", чтобы состояться, теперь должен быть одобрен Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США.

"Мы считаем, что это неправильно, и это либо бюрократия, либо же на самом деле попытка помешать общественности увидеть в воздухе "малыша Трампа". Это просто смешно, что можно устроить полеты бомбардировщиков над головами и в то же время нельзя запустить "малыша Трампа", - отметила она. "По их словам, все, что поднимается в воздух, должно быть одобрено ФАУ, то есть Федеральным авиационным управлением", - добавила Бенджамин, рассмеявшись.

Заявка была подана в начале июня в Национальную парковую службу США (НПС), в ведении которой находится центральный бульвар столицы, так называемый молл, где расположены Капитолий, а также главные музеи и исторические монументы американской столицы, в том числе Мемориал Авраама Линкольна, где Трамп планирует выступить 4 июля с праздничной речью. По словам основательницы CodePink, НПС разрешила установить шар на лужайке и надуть его, но использовать гелий при этом запретила. Это означает, что "малыша Трампа" можно будет наполнить воздухом, однако оторваться от земли он не сможет. В Национальной парковой службе США пока не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о причинах запрета использования гелия.

"Они сказали, что нам надо пойти в учреждение под названием Окружной офис безопасности полетов [региональное отделение ФАУ], так что мы ждем от них новостей", - уточнила Бенджамин. По ее словам, активисты не намерены сдаваться и надеются все же получить разрешение на запуск "малыша Трампа". "Мы все равно попробуем", - сказала она.

"Малыш Трамп" и День независимости

4 июля жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу страны от британского владычества. Еще в конце февраля президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении провести в этом году 4 июля "одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона" под названием "Салют Америке". В понедельник он заявил, что в этот день в Вашингтоне разместят танки. Глава Белого дома также добавил, что над столицей в этот день пролетят самолеты, в том числе "лучшие истребители в мире".

Активисты CodePink ранее подали заявку на проведение 4 июля акции протеста на центральном бульваре столицы. Идея запустить в воздух "малыша Трампа" была позаимствована ими у британских правозащитных организаций, устроивших подобную акцию во время государственного визита американского лидера в Лондон 3-5 июня. В июле прошлого года аналогичный воздушный шар также сопровождал приезд президента США в Лондон, став для британцев своего рода символом неприятия нынешней американской администрации.