Зеленский поблагодарил Волкера за помощь, которую США оказывают Украине

ТАСС, 3 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером поблагодарил его за помощь, которую американская администрация оказывает Киеву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду пресс-службой президента по итогам встречи Зеленского с Волкером в Торонто.

"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - отмечается в заявлении.

Как в нем говорится, украинский лидер повторил, что Киев "полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта в Донбассе". Свидетельством этого, по его словам, является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе и "шаги в направлении активизации нормандского формата".

При этом Зеленский в ходе переговоров с Волкером утверждал, что Россия "не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта", отмечает пресс-служба.

Во вторник Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо назвал продолжение санкционной политики в отношении России действенным инструментом, который, по его версии, может помочь в достижении реального прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.