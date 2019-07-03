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Кризис в Сирии

Военные России и Сирии уничтожили схрон с боеприпасами боевиков в провинции Риф-Дамаск

Саперы подорвали 12 снарядов для установки "Град" и 40 артиллерийских снарядов

ДАМАСК, 3 июля. /ТАСС/. Военная полиция Минобороны России совместно с сирийскими военными обнаружила схрон боеприпасов, который оставили после ухода боевики в поселке Яльда провинции Риф-Дамаск. Найденные боеприпасы были уничтожены путем подрыва.

"Постоянно мы находим боеприпасы, когда заходим в районы, где все разрушено. К нам приходит информация, и мы ищем. В этом районе очень много находим. Боевики, перед тем, как уехать, они все закопали...", - рассказал журналистам сапер сирийской армии по имени Али.

Поселок под названием Яльда под Дамаском был освобожден от террористов около года назад. Уходя, боевики надеялись вернуться и закопали боеприпасы под землей - такие схроны регулярно находят саперы. На этот раз было найдено и уничтожено 12 снарядов для установки "Град" и 40 артиллерийских снарядов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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