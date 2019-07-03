Япония проведет новые проверки, связанные с размещением комплексов ПРО

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Японии проведет новые проверки в префектуре Ямагути, связанные с размещением закупаемых в США комплексов ПРО Aegis Ashore. Об этом в среду заявил министр обороны страны Такэси Ивая на встрече с руководством префектуры.

"Мы проведем новую проверку, начав процесс с нуля", - приводит его слова агентство Kyodo. Глава японского оборонного ведомства также в очередной раз принес извинения за многочисленные ошибки и неточности, которые были сделаны в докладе по итогам предыдущей проверки.

17 июня власти префектуры Акита на севере острова Хонсю заявили, что требуют начать заново переговоры о размещении там комплекса Aegis Ashore, поскольку в докладе о выборе места его развертывания были выявлены многочисленные ошибки в оценках рельефа местности. Позднее разъяснений по этому поводу потребовала и администрация префектуры Ямагути на юго-западе Хонсю, где предполагается установить второй комплекс ПРО. В докладе о выборе площадки для его размещения также вскрылись несовпадения в результатах проведенных военным ведомством исследований рельефа местности и официальными картами.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух таких установок. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути и в префектуре Акита. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. По оценкам властей, комплексы Aegis Ashore обойдутся Японии в 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), однако в Минобороны страны признают, что расходы на их приобретение могут оказаться выше.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено.