Спикер Рады обратился в СБУ с запросом о сроках пребывания Клюева и Шария на Украине

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в генеральную прокуратуру страны, Службу безопасности (СБУ), Государственную пограничную службу с запросом предоставить информацию о пребывании на Украине бывшего главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

"Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш! Это грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились на Украине", - написал Парубий в Facebook.

По мнению спикера Рады, это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами на выборы в Верховную раду.

Во вторник ЦИК зарегистрировал кандидатом в депутаты Верховной рады экс-главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева. За это проголосовало во вторник большинство членов комиссии. В ЦИК пояснили, что решение о регистрации Клюва было принято во исполнение решения суда.

Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады, пояснив, что он не проживал на территории страны с 2014 года. Защита Клюева обратилась в суд, где заявила, что он с 2014 года проживал в Донецке. В понедельник, 1 июля, Кассационный административный суд в составе Верховном суда Украины отменил решение ЦИК об отказе в регистрации.

Центральная избирательная комиссия также приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария. Решение принято большинством голосов. Изначально, 25 июня, ЦИК отказала Шарию в регистрации. Основанием для отказа тогда стало несоответствие требованию конституции страны к кандидатам в депутаты Верховной рады, которое предполагает проживание на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Однако данное решение было обжаловано, а 30 июня Верховный суд Украины не признал факт отсутствия Шария на Украине в течение последних пяти лет. Шарий 6 июня сообщил о создании политической организации под названием "Партия Шария" и намерении участвовать в выборах в Верховную раду. Внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

Во вторник вечером в Киеве на Майдане Независимости началась акция "Терпеть больше нельзя". Участники акции требуют от ЦИК снять с регистрации кандидатами в депутаты Клюева и Шария. Организаторы анонсировали проведение еще одной акции 4 июля под Конституционным судом Украины.