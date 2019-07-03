Спикер парламента Словакии предложил открыть в Татарстане генконсульство

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко предложил открыть в Татарстане генеральное консульство государства. Об этом в среду сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Если мы имеем генеральное консульство в Санкт-Петербурге, то можем открыть его и здесь. Мы обсудим этот вопрос с господином послом. Он поддерживает данную инициативу. Это станет моей первой задачей по возвращении в Словакию", - цитирует Данко пресс-служба по итогам его встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как отметил Минниханов, для увеличения туристического потока между Татарстаном и Словакией необходимы прямые авиарейсы.

Делегация Словакии находится в Татарстане с двухдневным рабочим визитом. Перед началом встречи ПАО "Татнефть" и словацкое нефтеперерабатывающее предприятие Slovnaft подписали соглашение о сотрудничестве.