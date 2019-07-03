Президент Италии приветствует избрание итальянца на пост председателя Европарламента

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Избрание итальянского евродепутата Давида Сассоли на пост председателя Европарламента (ЕП) является демонстрацией доверия к Италии. Об этом написал президент Италии Серджо Маттарелла в поздравительной телеграмме новоизбранному спикеру.

"Высокий ответственный пост, который был вам доверен, является выражением доверия и признания за вклад в деятельность европейских институтов", - отметил глава государства.

Уроженец Флоренции, 63-летний Давид Сассоли, журналист по профессии, возглавлявший новостную службу первого канала государственного итальянского телевидения Rai News 24, в среду был избран новым председателем законодательного органа Евросоюза. Во втором туре за него проголосовали 345 депутатов ЕП при минимально необходимых 334 голосах. Всего в голосовании принимали участие 667 членов Европарламента из 751.

Сассоли был избран в ЕП в 2009 году и переизбран на последнем голосовании в мае от Демократической партии, находящейся сейчас в Италии в оппозиции. Демпартия в 2014 году вошла в Партию европейских социалистов, от которой Сассоли был выдвинут кандидатом в председатели ЕП. До сих пор европейский законодательный орган возглавлял также итальянец - Антонио Таяни, представляющий Европейскую народную партию.

Еврокомиссия в среду приняла решение на запускать процедуру устранения нарушений в связи с чрезмерным бюджетным дефицитом и госдолгом Италии, выдвинув Риму набор макроэкономических условий для исправления ситуации. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на брифинге в Брюсселе. Он также сообщил, что поддержка Италией на саммите ЕС во вторник пакетного решения о назначении кандидатов на четыре ключевые поста в руководстве институтов евросообщества никак не связана с этим решением ЕК.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что Италия получит портфель еврокомиссара по вопросам конкуренции и пост вице-председателя ЕК в новом руководстве ЕС.